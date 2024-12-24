Итоги сезона: McLaren Formula 1 Team

В начале сезона ничто не говорило о предстоящем триумфе, но в McLaren совершили почти невозможное, девятый раз в истории выиграв Кубок конструкторов.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Л.Норрис 24 2 374 1 1 О.Пиастри 24 4 292 2 1

McLaren Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 1 666 1 1 2023 22 4 302 2 2 2022 22 5 159 3 3 2021 22 4 275 1 1 2020 17 3 202 3 2

McLaren выиграла Кубок конструкторов не «благодаря», а «вопреки». Победа стала следствием не безусловного доминирования, как с Mercedes и Red Bull Racing, а сочетания факторов. Но эти факторы не были случайными и не связаны с везением, хотя без удачи в Формуле 1 не победить.

Подводя итоги в 2023-м, все говорили о безусловном прогрессе McLaren, хотя команда заняла обычное для себя четвёртое место. Без поулов и побед, с редкими подиумами сложно рассчитывать на большее в Формуле 1.

В начале сезона ничто не говорило о предстоящем триумфе. Расстановка сил соответствовала прошлогодней – в Red Bull побеждал Ферстаппен, в Мельбурне выиграл Сайнс, потом опять Макс – после пяти этапов McLaren занимала третье место в Кубке конструкторов, уступая Red Bull 99 очков. Не было похоже, что эту разницу можно отыграть.

На шестой этап в Майами почти все привезли новинки, которые готовили к первому европейскому этапу в Имоле, но хотели опробовать перед двухнедельным перерывом.

В случае с McLaren новинки заработали сразу. На MCL38 появились модернизированные антикрылья и передняя подвеска, изменилась геометрия корпусных деталей и задняя часть днища. Руководитель команды Андреа Стелла тогда сказал, что на трассе новинки показали себя «несколько лучше», чем ожидалось.

У соперников новинки сработали хуже. Они сделали машину эффективнее, но ещё больше сузили диапазон условий и настроек, в котором это работает. Эффект был особенно заметен на дистанции гонки, когда условия на трассе неизбежно менялись.

В Майами Макс Ферстаппен лидировал на всех сессиях и стартовал с поула, но на дистанции неожиданно уступил McLaren – и Ландо Норрис одержал первую победу в карьере.

Столкнувшись с проблемами при недостаточно эффективном первом обновлении, соперники начали готовить второе, базируясь на прежних расчётах, ведь в аэродинамической трубе и на симуляторе новинки показывали прибавку прижимной силы, а все привыкли к тому, что большая прижимная сила – залог успеха.

В этой привычной «гонке вооружений» всё упиралось в бюджетные ограничения. Нужны были решения, работающие сразу, как у McLaren, решение проблем с новинками требовало времени и ресурсов, а выводы могли вновь оказаться ошибочными. Казалось бы, это странно для предпоследнего года по хорошо изученному регламенту, но команды уже добились от него максимума, любой следующий шаг требовал риска, и не у всех оправдался.

Летом наступила очередь Mercedes пользоваться проблемами у соперников – две победы подряд, в том числе Хэмилтона в Сильверстоуне, добавили сезону интриги, но в попытке закрепить успех в Mercedes вдруг откатились назад, и в конце сезона признали, что понятия не имеют, почему на некоторых этапах, проходивших на разных трассах и в разных условиях, машина оказалась так быстра.

А вот в McLaren с новинками не спешили. Поняв, что инженеры всё сделали верно, они приняли единственно верное решение, устанавливая на машину только те новинки, в эффективности которых были абсолютно уверены.

Следующей победы McLaren пришлось ждать ещё два с половиной месяца, когда Оскар Пиастри выиграл Гран При Венгрии, одержав первую победу в карьере. Ландо Норрис финишировал вторым – команда McLaren завоевала 49-й победный дубль в истории – и первый с Гран При Италии 2021 года. 43 очка за уик-энд – этап на Хунгароринге оказался самым результативным в сезоне.

Расстановка сил изменилась радикально. Если в первой половине сезона четвёрка лучших по набранных очкам выглядела привычно: Red Bull – Ferrari – McLaren – Mercedes, то во второй доминировала команда из Уокинга: McLaren – Ferrari – Mercedes – Red Bull, недавние лидеры оказались слабее всех.

MCL38 стала лучшей машиной второй половины сезона, Ландо Норрис и Оскар Пиастри были быстры и стабильны, не расходуя времени и сил на ненужные споры. Когда у Норриса появились шансы на титул, Пиастри ему помогал.

В McLaren разрешали свои гонщикам бороться и они продолжали побеждать и подниматься на подиум. Только Red Bull и McLaren в 2024-м заработали очки во всех гонках сезона.

Всё выглядело так, словно работает слаженный механизм, словно бы команда каждый год боролась за победы и титулы, хотя в Уокинге почти не осталось тех, кто выиграл прошлый Кубок конструкторов в 1998-м. Порой недостаток опыта всё же сказывался, особенно в борьбе с Red Bull Racing, но это компенсировала большая стабильность.

Пять лет назад McLaren была близка к банкротству. Пришлось продать базу в Уокинге и большой пакет акций, но с помощью инвесторов из бахрейнского суверенного фонда благосостояния Mumtalakat, которых тогда отговаривали вкладываться в команду, худшего удалось избежать, а платой за упорство и готовность бороться до конца стала победа в Кубке конструкторов в 2024-м.

Сейчас McLaren называют фаворитом следующего сезона, но прежний фаворит в этом году проиграл, а Формула 1 ещё раз продемонстрировала свою непредсказуемость. Меньше чем через три месяца увидим продолжение. Давно не было так интересно!

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