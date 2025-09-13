Три лучших боя Сауля Альвареса в карьере

Вечером 13 сентября в Лас-Вегасе внимание миллионов будет приковано к арене Allegiant Stadium. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес проведёт долгожданный поединок против Теренса Кроуфорда. Этот бой называют главным событием года, ведь на кону — все ключевые титулы. Повод отличный, чтобы вспомнить самые яркие выступления мексиканца за более чем 20 лет его карьеры. Мы выбрали три поединка, которые показали Канело с разных сторон и подтвердили его статус одной из главных звезд современного бокса. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Победа над Райаном Роудсом — шаг к признанию

18 июня 2011 года в Тлахомулько-де-Суньига Сауль Альварес встретился с британцем Райаном Роудсом. Этот бой часто остаётся в тени громких противостояний, но именно он стал важным этапом становления Канело.

На тот момент Роудс имел серию досрочных побед и считался опасным соперником, особенно благодаря неудобной стойке левши. Альварес большую часть времени действовал вторым номером, но грамотно наказывал британца за ошибки.

В четвёртом раунде он впервые отправил Роудса в нокдаун, а в заключительном, двенадцатом, добил его мощной серией. Эта победа стала сигналом: перед нами будущий чемпион, готовый к большим вызовам.

Канело против Дэниела Джейкобса — спокойная сила

4 мая 2019 года в Лас-Вегасе Альварес провёл один из самых дисциплинированных боёв в карьере — против Дэниела Джейкобса. Американец к тому времени считался одним из лидеров среднего веса и успел дать достойный бой Геннадию Головкину. Его размеры и размах рук должны были стать преимуществом, но Канело доказал обратное.

Мексиканец контролировал ринг, легко двигался, уходил от атак корпусом и уверенно контратаковал. Джейкобс выглядел большим и сильным, но не смог навязать свою стратегию. Альварес уверенно выиграл по очкам единогласным решением судей и показал, что умеет разбирать элиту дивизиона хладнокровно и методично.

Разгром Билли Джо Сондерса — демонстрация мощи

8 мая 2021 года в Арлингтоне Канело встретился с непобеждённым британцем Билли Джо Сондерсом. До боя у Сондерса было 30 побед без поражений, и многие эксперты считали его стиль серьёзным испытанием для мексиканца. Подвижность, работа джебом и маневренность — всё это должно было создать Альваресу массу проблем.

Но на деле всё оказалось иначе. Сауль спокойно сокращал дистанцию, нивелировал преимущества в габаритах и методично прессинговал соперника. В восьмом раунде он сломал Сондерсу орбитальную кость, и британец отказался продолжать бой. Для Канело это стало символом: теперь он владеет ситуацией даже в «чужой» весовой категории.

