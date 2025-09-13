Три лучших боя Теренса Кроуфорда в карьере

14 сентября в Лас-Вегасе состоится долгожданное противостояние, которое фанаты и эксперты уже называют главным боем года. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выйдет в ринг против двукратного абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда. Для американца этот бой может стать последним в карьере, ведь ему уже 37 лет. А значит, самое время вспомнить его лучшие поединки, которые показали Кроуфорда с самой сильной стороны. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Победа над Хосе Бенавидесом — долгожданная развязка

В октябре 2018 года Кроуфорд провёл бой в родной Омахе против Хосе Бенавидеса-младшего. Атмосфера была накалена до предела — соперники обменивались колкостями задолго до выхода в ринг, а на взвешивании едва не устроили драку. В ринге стало ясно, что Бенавидес значительно крупнее, но Теренс взял своё за счёт техники.

Бенавидес упорно шёл вперёд и пытался прессинговать чемпиона, однако Кроуфорд умело встречал его контратаками. Раунд за раундом американец разрушал защиту соперника, действуя и по корпусу, и по голове. В решающем 12-м раунде Кроуфорд отправил Бенавидеса в нокдаун мощным апперкотом и вскоре добил его, оформив эффектную победу техническим нокаутом.

Шон Портер — проверка на прочность

В ноябре 2021 года в Лас-Вегасе Кроуфорд встретился с одним из самых неудобных соперников — Шоном Портером. К тому моменту Портер имел богатый список поединков против топ-боксёров и считался крайне стойким и опытным бойцом. Он сразу начал прессинговать, заставляя Кроуфорда отвечать на постоянное давление.

Несколько раундов Портер держал интригу, но затем Кроуфорд нашёл ключ к сопернику. Он переключился с обмена ударами на аккуратный бокс, выверенные контратаки и грамотное движение. Когда пришло время, Теренс включил силовые удары, отправил Портера в нокдауны, и угол американца принял решение остановить бой. Эта победа стала одной из самых убедительных в карьере Кроуфорда.

Разгром Эррола Спенса — вершина карьеры

Летом 2023 года состоялся бой, которого ждали многие годы: Кроуфорд против Эррола Спенса. Долгое время казалось, что стороны тянут с организацией, но наконец два чемпиона вышли в ринг. И хотя фанаты ждали равного поединка, реальность оказалась иной.

С самого начала Кроуфорд доминировал. Он уверенно контролировал дистанцию, попадал сериями и отправлял Спенса в нокдауны. Эррол старался и не сдавался, но против такого Кроуфорда у него не было шансов. В девятом раунде Теренс добил соперника и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Этот бой закрепил за ним статус одного из сильнейших боксёров современности.

Наследие Кроуфорда

Каждый из этих трёх поединков стал символом разного этапа карьеры Теренса Кроуфорда. Победа над Бенавидесом показала его характер и умение сдерживать давление. Бой с Портером подтвердил его универсальность и холодную голову под прессингом. А разгром Спенса стал вершиной, доказав, что Кроуфорд способен быть первым номером против любого соперника.

В предстоящем поединке с Саулем Альваресом американцу предстоит самый серьёзный вызов. Но его прошлые победы уже вписаны в историю бокса — как пример мастерства, терпения и безупречной техники.

