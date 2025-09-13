Connect with us
Три лучших боя Теренса Кроуфорда в карьере
Бокс

Три лучших боя Теренса Кроуфорда, которые изменили его карьеру

Вспоминаем три лучших поединка Теренса Кроуфорда — победы над Бенавидесом, Портером и Спенсом. Эти бои закрепили его статус легенды современного бокса.

14 сентября в Лас-Вегасе состоится долгожданное противостояние, которое фанаты и эксперты уже называют главным боем года. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес выйдет в ринг против двукратного абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда. Для американца этот бой может стать последним в карьере, ведь ему уже 37 лет. А значит, самое время вспомнить его лучшие поединки, которые показали Кроуфорда с самой сильной стороны. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Победа над Хосе Бенавидесом — долгожданная развязка

В октябре 2018 года Кроуфорд провёл бой в родной Омахе против Хосе Бенавидеса-младшего. Атмосфера была накалена до предела — соперники обменивались колкостями задолго до выхода в ринг, а на взвешивании едва не устроили драку. В ринге стало ясно, что Бенавидес значительно крупнее, но Теренс взял своё за счёт техники.

Три лучших боя Теренса Кроуфорда в карьере

Бенавидес упорно шёл вперёд и пытался прессинговать чемпиона, однако Кроуфорд умело встречал его контратаками. Раунд за раундом американец разрушал защиту соперника, действуя и по корпусу, и по голове. В решающем 12-м раунде Кроуфорд отправил Бенавидеса в нокдаун мощным апперкотом и вскоре добил его, оформив эффектную победу техническим нокаутом.

Шон Портер — проверка на прочность

В ноябре 2021 года в Лас-Вегасе Кроуфорд встретился с одним из самых неудобных соперников — Шоном Портером. К тому моменту Портер имел богатый список поединков против топ-боксёров и считался крайне стойким и опытным бойцом. Он сразу начал прессинговать, заставляя Кроуфорда отвечать на постоянное давление.

Несколько раундов Портер держал интригу, но затем Кроуфорд нашёл ключ к сопернику. Он переключился с обмена ударами на аккуратный бокс, выверенные контратаки и грамотное движение. Когда пришло время, Теренс включил силовые удары, отправил Портера в нокдауны, и угол американца принял решение остановить бой. Эта победа стала одной из самых убедительных в карьере Кроуфорда.

Разгром Эррола Спенса — вершина карьеры

Летом 2023 года состоялся бой, которого ждали многие годы: Кроуфорд против Эррола Спенса. Долгое время казалось, что стороны тянут с организацией, но наконец два чемпиона вышли в ринг. И хотя фанаты ждали равного поединка, реальность оказалась иной.

С самого начала Кроуфорд доминировал. Он уверенно контролировал дистанцию, попадал сериями и отправлял Спенса в нокдауны. Эррол старался и не сдавался, но против такого Кроуфорда у него не было шансов. В девятом раунде Теренс добил соперника и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Этот бой закрепил за ним статус одного из сильнейших боксёров современности.

Три лучших боя Теренса Кроуфорда в карьере

Наследие Кроуфорда

Каждый из этих трёх поединков стал символом разного этапа карьеры Теренса Кроуфорда. Победа над Бенавидесом показала его характер и умение сдерживать давление. Бой с Портером подтвердил его универсальность и холодную голову под прессингом. А разгром Спенса стал вершиной, доказав, что Кроуфорд способен быть первым номером против любого соперника.

В предстоящем поединке с Саулем Альваресом американцу предстоит самый серьёзный вызов. Но его прошлые победы уже вписаны в историю бокса — как пример мастерства, терпения и безупречной техники.

Напомним, мы также писали о том, где смотреть бой Альвареса против Кроуфорда.

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis