Три лучших выступления в карьере Теренса Кроуфорда

13 сентября в Лас-Вегасе состоится боксерский поединок, который большое количество фанатов и экспертов называет главным противостоянием года. 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) встретится с 2-кратным абсолютным чемпионом мира 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (41–0, 31 КО).

Возможно, этот бой станет последним в карьере достаточно возрастного американца. Так что самое время вспомнить его лучшие выступления в профи.

Теренс Кроуфорд ТКО 12 Хосе Бенавидес-младший

13 октября 2018 года

Омаха, США

Поединок в родном городе Теренса Кроуфорда против бойца, провоцировавшего его все время. Бенавидес очень много говорил перед сражением.

Настолько, что при каждой встрече они чуть ли не дрались. На финальном взвешивании парни особо не успели взглянуть друг на друга, как Кроуфорд уже попытался ударить соперника правым боковым.

В ринге стало очевидно, насколько Бенавидес больше соперника. Хосе – куда выше и массивнее оппонента, пытался постоянно идти вперед и демонстрировать, что не боится ни одного попадания от Теренса.

На старте это получалось довольно хорошо. Однако впоследствии навыки американца оказались важнее силы. Американец разбивал соперника, немало попадал, активно и упорно работал в туловище и не менее сильно пробивал голову соперника.

Но Бенавидес держался. Он давил и давил соперника, пытался закрывать его в углах и одновременно контратаковать, реагируя на выпады визави.

Это было одно из лучших выступлений Хосе. Однако это все равно не помогло в ринге против Кроуфорда.

Теренс нашел свое в 12-м раунде. Несколько раз попал по Бенавидесу. Затем зарядил апперкот, приведший к эпичному нокдауну. А в дальнейшем добил и одержал досрочную победу.

Теренс Кроуфорд ТКО 10 Шон Портер

20 ноября 2021 года

Лас-Вегас, США

Здесь важно понимать, насколько Шон Портер – проблемный соперник на тот момент. В отличие от того же Бенавидеса, Шон уже имел поражение, но хуже, чем он есть, это его не делало.

На момент поединка Портер сражался только с топовой оппозицией. Шон встретился подряд с Эдриеном Бронером, Критом Турманом, Андре Берто, Адрианом Гранадосом, Дэнни Гарсией, Йорденисом Угасом, Эрролом Спенсом и Себастьяном Формеллой. Формелла и Гранадос немного выбиваются из списка, но первый на момент поединка, например, не проигрывал.

При этом проиграл из этого списка Портер только Киту Турману в ближнем бою и Эрролу Спенсу. Второму вообще разделенным решением судей, что многое говорит о том поединке.

Кроуфорду противостоял серьезный соперник, который с первых раундов взялся за то, чтобы победить американца. Хотя и понимал, что будет непросто. Шон активно и достаточно разумно прессинговал, передвигался по рингу. Многие комбинировали и заставляли Теренса путаться в ногах на старте боя. Принуждал чемпиона к драке, что не было ему на пользу, учитывая, что она велась на средней дистанции, и с длинными руками Теренса вести ее было сложно.

Однако у американца получилось справиться и здесь. Он поигрался с соперником какое-то время. Затем начал боксировать, а не драться, и это сразу начало приносить результаты. А поближе к финальному гонгу еще и включился в силовые удары. Это и принесло победу – несколько падений Портера, и его угол решил снять бойца.

Теренс Кроуфорд ТКО 9 Эррол Спенс

29 июля 2023 года

Лас-Вегас, США

Этот бой точно следовало организовывать раньше. Однако бокс не существует в идеальном мире, где такое могло произойти. Парни тянули до последнего. Причем с обеих сторон – потому что Спенс тоже долго не соглашался, несмотря на общепринятую историю о том, что это вроде бы Кроуфорд тянул время.

Но главное, что противостояние произошло. Ребята все же пересеклись, хоть и не тогда, когда были молоды и яростны. Бой произошел тогда, когда они стали старше, мудрее и благодарили друг друга за то, что поединок все же произойдет.

Ожидалась интрига и что-то интересное. Получили избиение. Спенс пытался. Он был в форме, делал все, как всегда, и хотел победить. Нельзя сказать, что Эррол сдал бой. Он просто не мог победить.

В тот вечер Кроуфорда не победил бы никто. Нереально опасен в атаках, жесток и точен. Теренс повалял оппонента по рингу, отправлял его в нокдауны и просто побил. Вот что это было – простое избиение. Однако высококлассное, исполненное мастером.

По результатам противостояния, Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в полусредней весовой категории. А Спенс собирался взять реванш, потом передумал и до сих пор не вернулся в ринг.

Эррол вроде бы планирует боксировать в 2026-м против Джермалла Чарло, но пока это только обещания и разговоры. Не больше.

