Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело и я бросила его»

Instagram. Александр и Екатерина

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала о прекращении отношений с боксером в прошлом. Девушка объяснила, почему все-таки решила вернуться.

«Саня был моей первой любовью, приносящей страдания. Он вел себя ужасно. Такое впечатление, что он испытывал меня. Мне так плохо было. Мне еще было 15 лет, гормоны…

И, например, мы договариваемся о встрече и он не приходит. А у нас отношения. Где-то обманывал по-детски. Мне надоело и я бросила его. Три года были отношения. И мы разошлись на два года, у меня были отношения с другими ребятами. А потом мы сошлись с Сашей назад. Но мы с ним всегда дружили», – заявила девушка.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua