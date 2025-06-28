ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Послушайте, я буду рад, если Усик победит в этом бою… Кто бы ни победил, он будет обязан отказаться от титула IBF и WBO, и мы устроим мясорубку за эти пояса с Паркером. У меня именно такой план, но кто знает, что придумают промоутеры», – сказал Чисора.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua