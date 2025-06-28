Евро U-21. Финал. Англия – Германия 3:2, овертайм. Обзор матча

Команда из Великобритании к середине первого тайма установила счёт 2:0. Но немцы смогли сравнять счет благодаря усилиям полузащитника "Майнца" Пауля Небеля – он оформил гол+пас. Дело дошло до экстра-тайма. Нападающий "Норвича" Джон Роу вышел на поле усилить "львят" и забил решающий мяч уже на следующей минуте.

Англия выиграла четвертое Евро (больше всех у Италии и Испании), сборная ФРГ потерпела третье поражение в финалах.

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Евро U-21. Финал

Братислава. Тегельное поле

Англия – Германия 3:2, овертайм

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 24, Роу, 92 – Вайпер, 45+1, Небель, 61

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