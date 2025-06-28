Джейк Пол – Хулио Сезар Чавес-младший

В ночь на 29 июня на арене «Honda Center» состоится масштабный вечер бокса от промоутеров Оскара де ла Хойи и Накисы Бидариана.

Главным событие шоу станет бой в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринге встретятся популярный американский блогер Джейк Пол (11–1, 7 КО) и экс-чемпион мира из Мексики Хулио Сезар Чавес-младший (54–6–1, 34 КО).

Во втором по значимости событии сойдутся представители крузервейта – обладатель титулов WBA и WBO Хильберто Рамирес (47–1, 30 КО, Мексика) и кубинец Юниэль Дортикос (27–2, 25 КО).

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Трансляция шоу в Анахайме начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

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Джейк Пол – Чавес-младший, Рамирес – Дортикос. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция

Файткард шоу в американском Анахайме:

Джейк Пол (11–1, 7 KO) – Хулио Сесар Чавес-младший (54–6–1, 34 KO)

Хильберто Рамирес (47–1, 30 KO) – Юниэль Дортикос (27–2, 25 KO)

Флойд Скофилд (18–0, 12 KO) – Тевин Фармер (33–8–1, 8 KO)

Холли Холм (33–2–3, 9 KO) – Йоланда Гваделупе Вега (10–0, 1 КО)

Рауль Куриэль (15–0–1, 13 KO) – Виктор Эсекиэль Родригес (16–0–1, 9 KO)

Авиус Гриффин (17–0, 16 KO) – Джулиан Родригес (23–1, 14 KO)

Джоэл Ириарте (7–0, 7 КО) – Кевин Джонсон (12–6, 8 КО)

Джон Рамирес (14–1, 9 KO) – Хосуэ Хесус Моралес (33–18–5, 14 КО)

Виктор Моралес (20–0–1, 10 KO) – Рене Альварадо (34–16, 22 KO)

Александр Гуэче (7–0, 5 КО) – Винсент Авина (8–1–1, 7 КО)

Джошуа Эдвардс (2–0, 2 КО) – Доминик Харди (6–3, 4 КО)

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