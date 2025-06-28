В ночь на 29 июня на арене «Honda Center» состоится масштабный вечер бокса от промоутеров Оскара де ла Хойи и Накисы Бидариана.
Главным событие шоу станет бой в тяжелом весе (до 90,7 кг) – на ринге встретятся популярный американский блогер Джейк Пол (11–1, 7 КО) и экс-чемпион мира из Мексики Хулио Сезар Чавес-младший (54–6–1, 34 КО).
Во втором по значимости событии сойдутся представители крузервейта – обладатель титулов WBA и WBO Хильберто Рамирес (47–1, 30 КО, Мексика) и кубинец Юниэль Дортикос (27–2, 25 КО).
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Трансляция шоу в Анахайме начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.
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Джейк Пол – Чавес-младший, Рамирес – Дортикос. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция
Файткард шоу в американском Анахайме: