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Футбол

Стали известны заработки клубов на групповом этапе КЧМ: Манчестер Сити на вершине рейтинга

Стали известны заработки клубов на групповом этапе КЧМ: Манчестер Сити на вершине рейтинга

    • Вчера завершился групповой этап Клубного чемпионата мира. Стадия 1/8 финала стартует сегодня.

    По оценкам The Athletic, наибольший доход за участие в этом турнире на данный момент получил "Манчестер Сити", набравший в группе 9 очков из 9 возможных.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. "Манчестер Сити" – 51,7 млн долларов;
    2. "Реал" – 48,4 млн;
    3. "Бавария" – 45,1 млн;
    4. "ПСЖ" – 42,8 млн;
    5. "Челси" – 40,5 млн;
    6. "Боруссия" Дортмунд – 39,2 млн;
    7. "Интер" – 36,8 млн;
    8. "Бенфика" – 29,9 млн;
    9. "Фламенго" – 27,7 млн;
    10. "Ботафого", "Флуминенсе", "Палмейрас" – 26,7 млн.

    "Ювентус" получил 26,6 млн долларов, "Атлетико" – 23,7 млн, "Интер Майами" Лионеля Месси – 21,1 млн.

    www.ua-football.com

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