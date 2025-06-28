Стали известны заработки клубов на групповом этапе КЧМ: Манчестер Сити на вершине рейтинга

Вчера завершился групповой этап Клубного чемпионата мира. Стадия 1/8 финала стартует сегодня.

По оценкам The Athletic, наибольший доход за участие в этом турнире на данный момент получил "Манчестер Сити", набравший в группе 9 очков из 9 возможных.

Топ-10 выглядит следующим образом:

"Манчестер Сити" – 51,7 млн долларов; "Реал" – 48,4 млн; "Бавария" – 45,1 млн; "ПСЖ" – 42,8 млн; "Челси" – 40,5 млн; "Боруссия" Дортмунд – 39,2 млн; "Интер" – 36,8 млн; "Бенфика" – 29,9 млн; "Фламенго" – 27,7 млн; "Ботафого", "Флуминенсе", "Палмейрас" – 26,7 млн.

"Ювентус" получил 26,6 млн долларов, "Атлетико" – 23,7 млн, "Интер Майами" Лионеля Месси – 21,1 млн.

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