Стали известны заработки клубов на групповом этапе КЧМ: Манчестер Сити на вершине рейтинга

Вчера завершился групповой этап Клубного чемпионата мира. Стадия 1/8 финала стартует сегодня.
По оценкам The Athletic, наибольший доход за участие в этом турнире на данный момент получил "Манчестер Сити", набравший в группе 9 очков из 9 возможных.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- "Манчестер Сити" – 51,7 млн долларов;
- "Реал" – 48,4 млн;
- "Бавария" – 45,1 млн;
- "ПСЖ" – 42,8 млн;
- "Челси" – 40,5 млн;
- "Боруссия" Дортмунд – 39,2 млн;
- "Интер" – 36,8 млн;
- "Бенфика" – 29,9 млн;
- "Фламенго" – 27,7 млн;
- "Ботафого", "Флуминенсе", "Палмейрас" – 26,7 млн.
"Ювентус" получил 26,6 млн долларов, "Атлетико" – 23,7 млн, "Интер Майами" Лионеля Месси – 21,1 млн.