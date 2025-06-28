Флорида подписала MVP плей-офф за 64 миллиона долларов

НХЛ. Сэм Беннетт

Двукратные обладатели Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» сделала большой шаг к сохранению своего чемпионского ядра. Форвард Сэм Беннетт подписал новый восьмилетний контракт, который принесет ему в общей сложности 64 миллиона долларов (в среднем – 8 млн в год). Сделка также включает пункт о необмене на первые пять лет и частичный пункт о необмене на оставшиеся три года.

29-летний центральный нападающий провел лучший сезон в своей жизни. Беннетт набрал 51 (25+26) очко в 76 играх в регулярного чемпионата, но по-настоящему заблистал в плей-офф. Сэм забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 23 играх, внеся значительный вклад в защиту Кубка Стэнли. За свою игру он получил приз Конна Смайта как самый ценный игрок плей-офф (MVP). Беннетт также установил новый рекорд НХЛ, забив 13 голов в плей-офф на площадках соперников.

«Сэм – уникальный игрок, который идеально сочетает мастерство с жесткостью. Он сыграл ключевую роль в обоих наших чемпионских забегах и стал одним из самых выдающихся игроков плей-офф своего поколения», – сказал генеральный менеджер Билл Зито.

Новый контракт Беннетта означает, что у «Пантерз» есть ключевые центровые, которые находятся на контракте до конца десятилетия, в дополнение к Беннетту, капитану Александру Баркову и молодому Антону Ланделлу.

sport.ua