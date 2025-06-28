Бад-Гомбург. Пегула обыграла Швёнтек и стала первой теннисисткой в сезоне с титулами на всех покрытиях

Джессика Пегула победила на турнире WTA 500 в Германии



Бад-Гомбург, Германия • 22-28 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 1) – Ига Швёнтек (Польша, 4) 6:4, 7:5

Американская теннисистка записала в свой актив пятую победу в одиннадцати встречах со Швёнтек, в том числе вторую подряд. Их предыдущее противостояние состоялось в прошлом году на US Open.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Катержина Синякова (Чехия, Q) 6:2, 6:3

QF: Эмма Наварро (США, 5) 6:4, 1:6, 6:3

SF: Линда Носкова (Чехия) 6:7(2), 7:5, 6:1

FR: Ига Швёнтек (Польша, 4) 6:4, 7:5

Джессика Пегула провела пятый финал в текущем сезоне и выиграла третий титул. В марте она стала чемпионкой на хардовом турнире WTA 250 в Остине, а в апреле выиграла титул на грунтовых кортах турнира WTA 500 в Чарльстоне. Таким образом американка – первая теннисистка в этом году, которая выиграла одиночный трофей на всех покрытиях.

В целом титул в Бад-Гомбурге стал для Пегулы девятым за время выступлений на уровне Тура и второй на траве. В прошлом сезоне Джессика победила на турнире WTA 500 в Берлине.

Ига Швёнтек не смогла продлить свою беспроигрышную серию в финалах, которая составила девять побед. В последний раз полька проигрывала в решающем матче в 2023 году на турнире WTA 1000 в Мадриде.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua