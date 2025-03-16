Майами. Стародубцева в трёх сетах обыграла Лепченко на старте квалификации

Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 22) – Варвара Лепченко (США) 5:7, 6:1, 6:1

Украинская теннисистка остановила свою безвыигрышную серию, которая составила три матча. Отметим, что в первом сете Стародубцева упустила преимущество, ведя со счётом 4:1.

Для Юлии это первое выступление на турнире в Майами. Её следующая соперница определится в матче Татьяна Мария (Германия, 11) – Леолия Жанжан (Франция).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua