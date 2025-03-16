Примера. Эффектный камбек Бетиса, трудовая победа Атлетика

"Бетис" пропустил дважды от "Леганеса" еще в первом тайме. Дублем отличился Раба. Во втором тайме подопечные Пеллегрини перевернули все с ног на голову, оформив эффектный камбек. У гостей забивали Иско с пенальти, Кучо и Бакамбу.

"Бетис" набрал 44 очка и закрепился на 6-й позиции, а "Леганес" с 27 баллами остался в зоне вылета на 18-й позиции.

28-й тур Примеры

Леганес – Бетис 2:3

Голы: Раба, 29, 45 – Иско, 64 (пен.), Бакамбу, 78, Кучо, 82

Леганес: Дмитриевич – Розье, Гонсалес (Чикко, 86), Настасич, Тапиа, Каррера – Крус, Ею (Родригес, 75), Сиссе (Эль Хаддади, 86), Брашанац (Дюк, 86) – Раба (де ла Фуэнте, 6

Бетис: Адриан – Сабали (Руибаль, 62), Льоренте (Бартра, 70), Натан, Перро – Альтимира, Форнальс (Бакамбу, 62) – Антони, Иско, Эззалзули (Родригес, 62) – Кучо (Карвалью, 8

Предупреждения: Ею, 26, Розье, 65 – Перро, 38.

В следующей игре "Севилья" принимала "Атлетик" из Бильбао. Первый тайм прошел при равной игре, но уже в добавленное арбитром время Весга не сумел реализовать пенальти.

Второй тайм тоже был равным, но в конце встречи Ерай Альварес замкнул головой подачу со штрафного Беренгера. "Атлетик" получил очередные три очка и уверенно чувствует себя на 4-й позиции с 52 баллами. "Севилья" осталась 9-ю с 37-ю очками.

28-й тур Примеры.

Севилья – Атлетик 0:1

Гол: Е. Альварес, 84

Севилья: Нюланд – Кармона (Идумбо, 88), Баде, Салас, Педроса – Соу (Адамс, 83), Агуме, Ньигес (Локонга, 46) – Лукебакио, Ромеро (Варгас, 67), Эджуке (Санчес, 67).

Атлетик: Симон – Горосабель, Нуньес, Е. Альварес, Лекуэ – Прадос Диас (Хаурегисар, 60), Весга (Н. Уильямс, 60) – И. Уильямс, Гомес (Галаррета, 60), Беренгер (Берчиче, 90) – Гурусета (Саннади, 70).

Предупреждения: Нюланд, 10, Соу, 19, Ньигес, 23, Агуме, 84 – Беренгер, 59, Нуньес, 66.

www.ua-football.com