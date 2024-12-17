Ник Кириос – о Рафаэле Надале: “Я так сильно ненавидел и презирал его. Такой злости у меня не было к Федереру или Новаку”

Австралийский теннисист Ник Кириос в подкасте “Nothing Majors” высказался о своем противостоянии с испанцем Рафаэлем Надалем



“Раньше я так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит вокруг. Он, наверное, был тем самым парнем, который всегда мотивировал меня. Когда бы я ни играл против него, я всегда старался показать свой лучший теннис.

Замечу, что такой злости у меня не было к Федереру или Новаку, когда я играл с ними. А вот когда я играл с Рафаэлем… Не знаю, наверное, потому что все в моих академиях дома боготворили его. Они говорили: «Он такой трудяга, он такой-то, он такой-то». А я думал: «Я терпеть этого парня не могу. Просто не могу его выносить».

И я хотел показать людям, что можно просто расслабиться, получать удовольствие и обыграть такого игрока”, – сказал Ник Кириос.

Ник Кириос и Рафаэль Надаль встречались на теннисном корте девять раз и шесть побед в этих матчах одержал испанский теннисист.

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