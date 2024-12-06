Муж Элины Свитолиной рассказал о фаворитах Autralian Open и о своих планах после окончания карьеры

Супруг Элины Свитолиной Гаэль Монфис поделился своими ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Австралии.



Французский теннисист отметил, что основными претендентами на победу являются Янник Синнер и Карлос Алькарас. «Вы посмотрите на Карлоса, Янника, Зверева, и всю топ-10. Все они будут претендентами на победу в Мельбурне, но двое лучших — это Янник и Карлос», — сказал Монфис в интервью Tennis365.

Монфис также отметил, что Новак Джокович по-прежнему является серьезным претендентом на победу в Australian Open. «Новак все еще претендует на победу в Australian Open. Конечно, он может выиграть еще один турнир Grand Slam в своей карьере, и почему бы ему не сделать это в Австралии, где он выигрывал столько раз?», — добавил он.

Кроме того, французский теннисист подчеркнул важность нового сотрудничества Джоковича с Энди Марреем. «Теперь с ним Энди, и это очень хорошо для спорта. Мы все хотим увидеть, как он сможет справиться с этой задачей», — отметил Монфис.

Хотя 38-летний Гаэль Монфис близится к завершению своей профессиональной карьеры, он не планирует следовать примеру Энди Маррея и переходить на тренерскую работу. У него другие планы на будущее. «В мои планы не входит быть тренером. Когда я закончу карьеру, я хочу работать в финансовом мире, в банке. Это то, чем я хочу заниматься», — поделился он.



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