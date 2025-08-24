US Open 2025: про фаворитов и шансы украинских теннисисток

24 августа в Нью-Йорке стартует заключительный мэйджор сезона — US Open 2025. Это 145-й турнир в истории и один из самых ожидаемых событий года в теннисе. В течение двух недель, до 7 сентября, на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг будут разыграны трофеи среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. Особое внимание приковано к противостоянию Яника Синнера и Карлоса Алькараса, а также к шансам украинских теннисисток. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Формат турнира и первые итоги

В нынешнем сезоне организаторы внесли изменения в формат турнира в миксте. Соревнования пар завершились ещё 20 августа, победителями стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори, защитившие свой титул. Впервые использовались короткие сеты до четырёх геймов, что сделало игру более динамичной. Основные матчи в одиночном разряде начинаются 24 августа, женские пары стартуют 28-го, мужские — 29-го, а финалы пройдут с 5 по 7 сентября.

Призовые и распределение доходов

Призовой фонд US Open 2025 составил рекордные 90 миллионов долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Мужчины и женщины получают одинаковые суммы.

Одиночный разряд:

Победитель — 5 млн

Финалист — 2,5 млн

Полуфиналист — 1,26 млн

Четвертьфиналист — 660 тыс.

Парный разряд (на пару):

Победители — 1 млн

Финалисты — 500 тыс.

Полуфиналисты — 250 тыс.

Эти цифры делают турнир особенно престижным и мотивирующим для игроков.

Мужской турнир: Синнер, Алькарас и Джокович

Главным фаворитом считается действующий чемпион и первая ракетка мира Янник Синнер. В 2025 году он выиграл два мэйджора, включая Australian Open. Однако перед US Open итальянец снялся с финала в Цинциннати из-за болезни, что вызывает вопросы о его форме. Уже в первых раундах ему могут противостоять сильные соперники: Александр Бублик, Томми Пол или Александр Зверев.

В нижней половине сетки внимание приковано к Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу. Испанец после ряда нестабильных выступлений вновь набрал форму и выиграл турнир в Цинциннати. Победа в Нью-Йорке может вернуть его на первую строчку мирового рейтинга. Джокович, посеянный под седьмым номером, остается тёмной лошадкой: серб после Уимблдона не играл, и его форма неизвестна.

Женский турнир: Соболенко, Швентек и украинки

В женской сетке первая ракетка мира и чемпионка прошлого года Арина Соболенко начинает защиту титула. В её части сетки сыграют украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Обе получили непростых соперниц в стартовых матчах, но могут дойти до третьего круга.

В нижней половине сетки выступают Элина Свитолина и Марта Костюк. Элина получила 12-й номер посева и имеет хорошие шансы пройти до четвертьфинала, несмотря на сложную сетку. Марте досталась сильная соперница уже в первом раунде — британка Кэйти Бултер, однако украинка доказала, что может бороться на равных с топ-теннисистками.

Украинские надежды в парном разряде

В парном турнире Украину представляет Людмила Киченок, действующая чемпионка US Open. В этом сезоне она играет в дуэте с австралийкой Эллен Перес, и пара уже показала результат, дойдя до полуфинала на турнире в Цинциннати. Киченок входит в топ-15 мирового рейтинга и рассматривается как одна из фавориток в парных соревнованиях.

Чего ждать от US Open 2025

Заключительный мэйджор сезона обещает зрелищное противостояние фаворитов и новые сенсации. Янник Синнер и Карлос Алькарас могут разыграть титул и первую строчку рейтинга, у женщин внимание приковано к Арине Соболенко и Иге Швентек. Украинские теннисистки также имеют все шансы на громкие победы, как в одиночке, так и в паре. Следующие две недели в Нью-Йорке станут настоящим праздником тенниса для миллионов болельщиков по всему миру.

