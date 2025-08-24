Серия А. Фиорентина не побеждает между матчами против Полесья, провал Лацио в Комо

Серия А. Первый тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" – "Фиорентина" 1:1
Голы: Луперто 90+4 – Мандрагора 68
"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Мина, Луперто, Оберт (Идрисси 74), Дейола (Гаэтано 74), Прати (Маццителли 61), Адопо, Фолоруншо, Боррелли (Киличсой 81), С. Эспозито (Лувумбо 61)
"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо (Мари 62), Понграчич, Раньери (Вити 46), Додо, Фаджоли, Сом, Ндур (Мандрагора 46), Гозенс (Паризи 77), Гудмундссон (Фаццини 72), Кен
Предупреждения: Оберт 43, Боррелли 46, Маццителли 82 – Понграчич 71, Мари 79
===========
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" – "Лацио" 2:0
Голы: Дувикас 47, Пас 73
"Комо": Бютез, ван дер Бремпт (Смольчич 70), Рамон, Кемпф, Валле, Перроне (Какере 79), Да Кунья, Войвода, Х. Родригес (Кюн 90+2), Пас (С. Роберто 79), Дувикас (Мората 70)
"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 61), Хила, Провстгор, Тавареш (Лука Пеллегрини 66), Катальди (Ровелла 66), Гендузи, Деле-Баширу (Диа 75), Канчелльери (Педро 61), Кастельянос, Дзакканьи
Предупреждения: Пас 17, ван дер Бремпт 38 – Дзакканьи 30, Гендузи 75, Кастельянос 75