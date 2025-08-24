Металлист 1925 победил Оболонь в Кубке - обзор, видео

В 1/32 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 смог взять реванш у киевской Оболони. Если в чемпионате команды разошлись миром, то в кубковом противостоянии хозяева довели дело до победы. Матч прошёл на стадионе «Центральный» в Житомире и собрал немало болельщиков, ожидавших упорной борьбы. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Составы и перестановки тренеров

Главный тренер харьковчан Младен Бартулович сделал сразу четыре изменения по сравнению с предыдущим матчем против «Александрии». На поле вышли Крупский, Салюк, Гаджиев и новичок Забергджа. У «Оболони» же наставник Александр Антоненко пошёл на серьёзные ротации — целых семь новых футболистов появились в старте. Эти перестановки были направлены на то, чтобы дать отдых ключевым игрокам и при этом сохранить боеспособность состава.

Первый тайм: быстрый гол Итодо

С первых минут инициативой завладели хозяева. Уже в дебюте встречи Забергджа имел шанс открыть счёт, но не сумел попасть в створ. Однако вскоре харьковчане всё-таки добились успеха. На 8-й минуте Итодо принял мяч после скидки и мощным ударом отправил его в сетку ворот. Для нигерийского форварда этот гол стал первым в составе «Металлиста 1925». После пропущенного гола «пивовары» пытались отвечать стандартами, но удары Курко и Ломницкого уверенно парировал Варакута.

Второй тайм: давление Оболони

Во второй половине матча «Оболонь» прибавила в скорости. Нестеренко вышел один на один, но вратарь хозяев снова сыграл надёжно. Через несколько минут Суханов после передачи Мединского попал в перекладину, а Ломницкий пробил рядом со штангой. Эти моменты могли перевернуть игру, но после активных 10 минут «пивовары» сбавили обороты. Харьковчане, в свою очередь, контролировали мяч и проводили опасные контратаки.

Развязка в концовке

Казалось, матч завершится минимальной победой, но на 88-й минуте харьковчане удвоили преимущество. После подачи с фланга защитник гостей Дубко неудачно выбил мяч и отправил его в собственные ворота. Таким образом, «Металлист 1925» оформил итоговую победу со счётом 2:0. В концовке встречи Ари Моура мог забить третий, но Федоривский спас свою команду от разгрома.

Итог и дальнейшие перспективы

Для харьковчан эта победа стала важным результатом, ведь в чемпионате обыграть «Оболонь» пока не удавалось. Кубковая встреча показала, что команда Бартуловича умеет действовать собранно и добиваться результата. В следующем туре Кубка «Металлист 1925» встретится с «Рухом», а «Оболонь» сыграет на выезде против «Кривбасса».

Статистика матча

Показатель Металлист 1925 Оболонь Удары (в створ) 14 (4) 11 (1) Угловые 4 5 Оффсайды 1 3 Предупреждения 2 1 Владение мячом (%) 54 46

Харьковчане одержали заслуженную победу и уверенно шагнули дальше в Кубке Украины.

Видео матча

