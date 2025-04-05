Богота. 16-летняя Пареха вышла в свой первый полуфинал, Осорио сыграет против Риэры

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Колумбии



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Катажина Кава (Польша, Q) – Мари Боузкова (Чехия, 1) 5:7, 1:6, 7:5

Хулиэта Пареха (США, Q) – Леолия Жанжан (Франция) 7:6(5), 6:3

Хулия Риэра (Аргентина) – Леа Бошкович (Хорватия, Q) 6:3, 2:6, 6:1

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Татьяна Мария (Германия, 6) 6:1, 6:3

Хулиэта Пареха стала самой молодой участницей полуфинала на турнирах WTA с 2019 года, когда Коко Гауфф в 15-летнем возрасте выиграла титул в Линце. Дальше 16-летняя американка встретится с Катажиной Кавой, для которой это будет второй полуфинал в карьере.

Камила Осорио одержала вторую победу в трех матчах против Татьяны Марии и четвертый раз подряд вышла в полуфинал домашних соревнований. Отметим, что колумбийка, помимо титула в прошлом сезоне, была чемпионкой и в 2021 году. Соперницей Осорио будет Хулия Риэра, которая будет бороться за свой первый финал в Туре.

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