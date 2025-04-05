Берман: Не исключено, что мы могли подняться и выше

В Сузуке Оливер Берман отличился: молодой гонщик Haas F1 прошёл в финал квалификации. Эстебан Окон, его более опытный напарник, выбыл из борьбы уже в самой первой сессии и показал только 18-й результат.

Оливер Берман (10-й): «Я допустил ошибку в заключительной попытке и потерял какое-то время – в общем, не исключено, что мы могли подняться и на более высокую позицию. Тем более что результаты очень плотные.

Уже выход во 2-ю сессию принёс некое облегчение и стал приятным сюрпризом, так что я доволен сегодняшним результатом. Если говорить о дне завтрашнем, то я не уверен, какой будет погода, и как она может повлиять на ход событий.

В любом случае гонка обещает быть весёлой, это можно сказать с уверенностью. В Японии и трасса прекрасная, и болельщики отличные, так что выход в финал квалификации можно считать невероятным достижением для нашей команды».

Эстебан Окон (18-й): «К сожалению, у нас ничего не получилось. К настройкам машин мы применили разные подходы, и, к сожалению, что-то упустили. Мы теряли на нескольких участках трассы, причём темп был явно ниже, чем должен был быть.

Однако здорово, что в случае с Оливером всё сработало неплохо. В общем, нам нужно собраться и сделать выводы на будущее. Если говорить о погоде, то завтра она может быть какой угодно, поэтому мы должны выложиться по максимуму».

Айо Комацу, руководитель команды: «В любом случае, день очень неплохой. Конечно, надо нацеливаться на то, чтобы в финал прошли обе машины, но перед началом квалификации мы собирались обеспечить выход обоих гонщиков хотя бы во вторую сессию.

Если посмотреть на наши результаты на тренировках, то видно, что от сессии к сессии мы прибавляли, всё лучше понимали, как надо действовать, чтобы добиться эффективной работы мягкой резины. Похоже, нам это всё-таки не вполне удалось, и подобных результатов я не ожидал.

Но команда приложила массу усилий, Олли отлично отработал, и его вторая попытка во второй части квалификации была просто великолепной. В финальной сессии он проехал круг не идеально, но я не жалуюсь.

Полагаю, радостно видеть, что если всё сделать, как надо, то можно пройти в финал и даже претендовать на ещё более высокий результат, а это позитивный знак.

Результаты очень плотные, разница в скоростях не такая уж большая, и мы просто должны проанализировать собранные данные, чтобы понять, почему Эстебан оказался на последних позициях».

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