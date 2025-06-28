Формула 2: Субботний спринт выиграл Пепе Марти

В субботнем спринте с поула стартовал Джон Беннет, британский дебютант голландской команды Van Amersfoort Racing, но не было особых сомнений, что долго он в лидерах не продержится, потому что рядом с ним гонку начинали куда более опытные Джошуа Дюрксен и Алекс Данн, лидирующий в молодёжной серии, и ещё несколько быстрых пилотов.

Участникам короткой гонки предстояло преодолеть 28 кругов по Red Bull Ring, а эта трасса не так проста, как кажется, хотя поворотов на ней не так много – всего десять.

После вчерашней квалификации двое из них, Арвид Линдблад и Пепе Марти, были оштрафованы и потеряли по несколько позиций за то, что создали помехи соперникам. В итоге испанец стартовал пятым, Линдблад – 15-м.

Как и можно было ожидать, многие гонщики тронулись с места явно лучше Беннета, и в лидеры вышел Дюрксен, но Марти удалось сразу прорваться на вторую позицию, Роман Станек, стартовавший четвёртым, ехал третьим, а Беннет сразу откатился на пятую позицию.

Но уже в начале второго круга в 3-м повороте трассы произошла массовая авария с участием как минимум трёх машин, поэтому гонка была сразу остановлена красными флагами. В результате столкновения из дальнейшей борьбы сразу выбыли Сами Мегетуниф, чья машина вообще оказалась на трассе вверх колёсами, Люк Браунинг и уже упомянутый Линдблад.

К счастью, гонщики не пострадали, но эвакуация разбитой техники потребовала времени. Остальные машины вернулись на пит-лейн.

Когда режиссёры трансляции показали повтор эпизода аварии, стало понятно, что его нельзя назвать рядовым гоночным инцидентом. Похоже, Мегетуниф, находясь на внутренней траектории, ошибся на торможении, столкнулся с машиной Линдблада; Dallara Сами подскочила в воздух, совершила несколько переворотов, фактически прокатившись поверх машин Линдблада и Браунинга, и грохнулась на трассу днищем кверху.

Пауза затягивалась, но наконец дирекция гонки объявила, что ещё через десять минут гонка возобновится. Казалось, что от этой ситуации мог выиграть Джек Кроуфорд, поскольку ему разрешили участвовать в гонке. Из-за какого-то технического сбоя его машина вообще не смогла стартовать, но поскольку красные флаги были вывешены всего на втором круге, американскому гонщику DAMS позволили присоединиться к пелотону. Но, разумеется, на последней позиции.

Рестарт был дан позади автомобиля безопасности. В последний момент выяснилось, что Кроуфорд всё-таки не сможет стартовать, команда так и не завела его Dallara, но заглохла и вторая машина DAMS, на которой выступает Куш Майни.

На рестарте Дюрксен сохранил лидерство, его преследовал Марти, следом ехал Станек, но тут же сейфти-кару пришлось вновь возвращаться на трассу, поскольку посреди 3-го поворота остановилась машина Дино Бегановича, и произошло это из-за контакта с Оливером Гёте.

Примерно в это же время стало известно решение стюардов назначить 5-секундный штраф Алексу Данну за фальстарт. Пока он находился на 9-й позиции.

На 7-м круге гонка в очередной раз возобновилась, и Дюрксен вновь действовал чётко, сразу оторвавшись от преследователей на секунду с лишним. Марти пытался его догнать, а заодно отъехать от Станека, но поскольку все машины разделяли интервалы меньше секунды, то все могли использовать DRS, и перемен позиций не происходило.

НА 13-м круге Данн атаковал Виктора Мартена и едва не отобрал у француза 10-ю позицию, но тот отбился. Данн упорствовал, и на протяжении нескольких поворотов их машины ехали почти вровень, но Мартен всё-таки пока сохранил свою позицию. Но только пока, потому что на 15-м круге Данн довёл дело до конца, хотя при этом фактически вытолкнул соперника на обочину. Разумеется, это не ускользнуло от внимания стюардов.

К 16-му кругу Марти сократил отставание от Дюрксена до полусекунды и на следующем круге ринулся в решительную атаку и в 4-м повороте вышел вперёд. Однако уже в следующем повороте Джошуа отыгрался. Марти не отставал, на 19-м круге вновь повторил атаку в 3-м повороте и на этот раз действительно возглавил пелотон.

На 20-м круге первая шестёрка выглядела так: Марти лидировал, далее ехали Дюрксен, Станек, Кордил, и Беннеттт, которого прессинговал Ричард Ферсхор. Интервалы между машинами колебались от 0,8 до 0,3 секунды, и опытный голландец явно намеревался при первой возможности опередить Беннетта.

За пять минут до финиша Дюрксен почти вплотную подобрался к Марти, но не атаковал, вероятно, резина уже работала не особо эффективно. На 24-м круге Ферсхор наконец-то опередил Беннета, причём дебютант не сдался без боя, но факт, что Ричард поднялся на 5-ю позицию.

Следом за Ферсхором Беннетта атаковал Габриэле Мини и тоже опередил. Начинался последний круг, и было понятно, что Дюрксен смирился со своей участью, отстав от Марти уже почти на три секунды. Но этим решил воспользоваться Роман Станек, который прибавил в последних поворотах, и Дюрксену пришлось отбиваться от атак чеха, но он всё-таки пересёк линию финиша вторым. А Пепе Марти, гонщик Campos и участник молодёжной программы Red Bull, одержал свою вторую победу в сезоне.

Рассказ о субботнем спринте был бы неполным без упоминания о весьма яркой аварии с участием четырёх машин, произошедшей на последнем круге. События развивались так: сначала в 3-м повороте ошибся Амори Кордил, его машину развернуло на 180 градусов, и она остановилась на внешней обочине. Но за бельгийцем ехала целая группа гонщиков, каждый из которых решал свою задачу, и в пылу борьбы они не успели отреагировать на неожиданно появившееся препятствие.

В машину Кордила врезался Мини, в итальянца влетел его соотечественник Форнароли, а от жёлтой Dallara Леонардо не смог увернуться Беннетт. Инцидент получился сколь впечатляющий, столь и нелепый. Зато из-за этой неожиданной истории Алекс Данн поднялся на 6-ю позицию, и это позволило ему остаться в лидерах личного зачёта.

Правда, Ричард Ферсохор отстаёт от него всего на одно очко, поэтому после завтрашней гонки картина наверняка изменится. Впрочем, теоретически она может измениться и раньше, если Данна оштрафуют за слишком агрессивные действия в отношении Виктора Мартена, но вердикт стюардов пока не объявлен.

Результаты спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. Х.Марти Campos Racing 1:11’03.819 2. Д.Дюрксен AIX Racing +2.983 3. Р.Станек Invicta Racing +3.247 4. Р.Ферсхор MP Motorsport +7.265 5. С.Монтойя С.Монтойя +8.392 6. А.Данн Rodin Motorsport +14.230 7. В.Мартен ART Grand Prix +14.371 8. Р.Миата ART Grand Prix +14.579 9. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +18.936 10. М.Эстерсон Trident +19.964 11. О.Гёте MP Motorsport +21.445 12. К.Шилдс AIX Racing +23.930 13. А.Кордил Rodin Motorsport +1 круг 14. Г.Мини Prema +1 круг 15. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing +1 круг 16. Л.Форнароли Invicta Racing +1 круг 17. К.Майни DAMS +2 круга – Д.Беганович Hitech GP сход – Л.Браунинг Hitech GP сход – А.Линдблад Campos Racing сход – С.Мегетуниф Trident сход – Д.Кроуфорд DAMS сход

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