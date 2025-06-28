Майорка. Грикспор впервые за два года выиграл титул ATP

Таллон Грикспор стал победителем на турнире в Испании



Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Корентен Муте (Франция) 7:5, 7:6(3)

Нидерландский теннисист сыграл второй решающий матч в этом сезоне. В апреле он уступил в матче за титул в Марракеше. По ходу турнира на Майорке Грикспор не проиграл ни одного сета своим соперникам.

Путь к титулу:

R32: BYE

R16: Итан Куинн (США, Q) 7:5, 6:4

QF: Габриэль Диалло (Канада, 6) 6:4, 6:4

SF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) 6:4, 6:4

FR: Корентен Муте (Франция) 7:5, 7:6(3)

В целом для нидерландца это был пятый финал на уровне Тура, в котором он одержал третью победу. Два года назад Грикспор выиграл свой первый титул на траве – на домашнем турнире ATP 250 в Хертогенбосе.

Корентен Муте провел второй решающий матч в ATP-туре и не смог выиграть свой дебютный трофей.

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