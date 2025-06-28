Майорка. Грикспор впервые за два года выиграл титул ATP

Таллон Грикспор стал победителем на турнире в Испании
Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Корентен Муте (Франция) 7:5, 7:6(3)
Нидерландский теннисист сыграл второй решающий матч в этом сезоне. В апреле он уступил в матче за титул в Марракеше. По ходу турнира на Майорке Грикспор не проиграл ни одного сета своим соперникам.
Путь к титулу:
R32: BYE
R16: Итан Куинн (США, Q) 7:5, 6:4
QF: Габриэль Диалло (Канада, 6) 6:4, 6:4
SF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) 6:4, 6:4
FR: Корентен Муте (Франция) 7:5, 7:6(3)
В целом для нидерландца это был пятый финал на уровне Тура, в котором он одержал третью победу. Два года назад Грикспор выиграл свой первый титул на траве – на домашнем турнире ATP 250 в Хертогенбосе.
Корентен Муте провел второй решающий матч в ATP-туре и не смог выиграть свой дебютный трофей.
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