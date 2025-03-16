Хольгер Руне – о своем четвертом в карьере финале на “Мастерсах”: “Это свидетельствует о том, что у меня был и есть характер, чтобы найти способ побеждать, когда это действительно важно”



Датский теннисист прокомментировал победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс, в котором играл против Даниила Медведева.

– Поздравляю, Хольгер. Как вам удалось победить сегодня?

– У меня очень много уважения к Данилу: с ним очень сложно играть, он заставляет тебя выполнять неудобные удары. Поэтому нужен очень специфический тактический план, который мы с тренером, Ларсом Кристенсеном, составили вчера. Я старался играть как можно лучше, усложняя ему задачу, выполнять разные удары, чтобы менять ритм игры. Думаю, мне это удалось. Я оставался очень терпеливым, очень собранным психологически. Я очень рад, что прошел дальше.

– Можете ли вы объяснить, как возник этот план? Не думаю, чтобы мы видели столько терпения от вас раньше. Была ли эта идея такой же простой, как просто переиграть Даниила в его же стиле?

– Не совсем. Это впервые мы такое сделали, но у нас был план А и план Б (улыбается). Первый план, я не хочу вдаваться в его подробности, на случай, если он будет это слушать или что. Он заключался в том, чтобы действительно играть в свою игру, выходить вперед, встречать мяч на подъеме. Я думал, что это будет сложно, потому что если ты не очень хорошо чувствуешь мяч и сильно бьешь, ему нравится темп, и он хорошо реагирует на то, чтобы быть в защите и отвечать мощными ударами. Так что, да, я пытался усложнить ему задачу. Я пытался миксовать удары, чтобы каждый удар, который он должен сделать, раздражал его. С моей стороны это были резаные, медленные резаные, какие-то удары, чтобы разнообразить темп, какие-то – мощные, какие-то – высокие. Это было именно то, что, как мне казалось, работало. Подача и выход к сетке также удачно сработали. То есть, было много таких вещей, но в целом я просто имел ясную голову и благодаря этому находил решения.

– Как бы вы сравнили этот турнир, где не все идеально, но под вашим контролем, с вашей победной неделей на “Мастерсе” в Париже в 2022 году, которая была невероятной? Что принесло наибольшее удовольствие из обоих? Во-вторых, смотрели ли вы иногда некоторые моменты с того турнира?

– Да, в прошлом я пересматривал его, но не сейчас. Это разные условия. Здесь не получится играть в тот же теннис, что и в Париже. Чувствую, что в Париже было по-другому, я едва не проиграл первый раунд, сумел остаться в живых. Здесь все иначе. Мне было комфортнее в первом раунде, и во втором, а третий был сложнее. Но я думаю, что в Париже мне также удалось найти способ выиграть каждый матч. Это было совсем непросто. И в первом раунде против Стэна, и в финале против Новака мне пришлось хорошенько поработать, потому что я уступал с брейком в третьем, а Стэн имел матчболы. Это говорит о том, что у меня был и есть характер, чтобы найти способ побеждать, когда это действительно важно.

– Хольгер, в прошлом вы играли в финалах серии 1000, вы хорошо выступали, но, при всем уважении, потом у вас были определенные взлеты и падения. Считаете ли вы, что выход в финал в Индиан-Уэллс может стать для вас настоящим толчком, учитывая ваш возраст, большую зрелость и опыт?

– Я точно чувствую, что это не был просто турнир, где я закрыл глаза и все, знаете, просто пошло своим ходом. Думаю, я знаю, как мне удалось так далеко зайти по сетке. Я чувствую, что могу играть так изо дня в день. Как я уже говорил, я не закрываю глаза и не попадаю в линию на каждом ударе, что, возможно, удается сделать раз в год. Я чувствую, что я, безусловно, строю розыгрыши, смешиваю темп, выкладываюсь, нахожу решения в трудных ситуациях. Я действительно стараюсь сосредоточиться на том, что я могу контролировать, и пытаюсь найти путь к победе. Думаю, я показал, что нашел хороший баланс, чтобы оставаться агрессивным, но также чувствовать контроль.

– Что вы можете рассказать о предстоящем противостоянии в финале?

– С Джеком мы в прошлом году играли один матч в Цинциннати. Там были совсем другие условия, чем здесь. Гораздо более быстрая поверхность. Это был хороший матч для меня. Опять же, он приобрел много уверенности. Он совершенствуется. Он левша. У него отличная подача. Думаю, он хорошо подает на этом турнире. Он будет в предвкушении. Я тоже с нетерпением жду этого матча. Я должен быть использовать свои шансы и играть решительно, потому что никто не отдаст мне победу. Я должен буду верить в себя и, надеюсь, что смогу найти способ победить.



Фото: Getty Images.

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