Майк Тайсон может скоро провести бой. А вот соперник украинцев разочарует

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Майк Тайсон может скоро снова провести бой. После поражения от Джейка Пола легендарный боксер не объявил о завершении карьеры.

В казахстанской организации Alash Pride League «Железного Майка» хотят свести с Федором Емельяненко – бывшим бойцом ММА из россии, который зазомбирован политикой диктатора Путина.

Отмечается, что если Майк Тайсон согласится на это противостояние, то бой может пройти уже в декабре 2025 года.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua