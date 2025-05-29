Евролига расширится до 20 команд в сезоне-2025/26

После ухода Альбы к турниру присоединятся Хапоэль Тель-Авив, Валенсия Баскет и Дубай Баскетбол

Баскетбольная Евролига расширится с 18-ти до 20-ти команд в сезоне-2025/26.

Количество игр регулярного чемпионата увеличится с 34-х до 38-ми. Формат останется прежним — шесть лучших команд по итогам регулярного первенства напрямую выйдут в плей-офф, еще четыре сыграют в плей-ин.

Из Евролиги решила уйти Альба Берлин, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Три вакантных места займут Хапоэль Тель-Авив, Валенсия Баскет и Дубай Баскетбол.

Хапоэль сыграет в Евролиге на правах чемпиона Еврокубка. Валенсия, Монако, Партизан, Црвена Звезда и Виртус Болонья будут работать по трехлетней модели лицензирования. Дубай заключил соглашение на пять лет. Париж может войти по уайлд-кард на один год, решение по французской команде еще не принято.

Расширение до 20 команд рассматривается как первый шаг в долгосрочном проекте Евролиги. Следующий этап предполагает рост до 24 команд, что может привести к изменению формата в виде двух конференций по 12 команд в каждой.

Победителем Евролиги-2024/25 стал Фенербахче. В финале турецкий клуб обыграл Монако (81:70).

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