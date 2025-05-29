Антонелли: Я не хотел увидеть Бортолето в стене

В Барселоне гонщик Mercedes Кими Антонелли рассказал, что не злится на Габриэля Бортолето за сказанные слова в его адрес после инцидента на первом круге Гран При Монако.

Напомним, что в результате борьбы двух дебютантов чемпионата, Бортолето оказался в стене и по радио пообещал в следующий раз отправить самого Кими в стену, а после заявил, что его неправильно поняли.

Кими Антонелли: «Мы поговорили с ним после финиша. Во время гонки эмоции зашкаливают, поэтому подобные слова возможны. Я даже понимаю его. Я испытал такое же разочарование в Майами. Да, я не оказался в стене, но стартовал с поула, а затем Оскар Пиастри выдавил меня за пределы трассы. Я был очень расстроен, и в такие моменты очень сложно контролировать эмоции.

Я понимаю Бортолето и не злюсь на него. После того, как он остыл, мы поговорили, и между нами всё хорошо».

Комментируя события, которые привели к инциденту на первом круге, Кими сказал: «Мы оба жёстко боролись, я увидел свободное пространство и пошёл на обгон. Это Монако, и там можно очень легко спровоцировать столкновение.

Конечно, я не хотел увидеть его в стене, у меня не было таких намерений. Я оставил ему как можно больше места, и наши машины даже не соприкоснулись. Я намеревался просто обогнать, а не увидеть в стене».

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