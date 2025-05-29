Артур Фис – о зрителях на РГ: “Иногда шумят, и это может раздражать соперника, но жаловаться на публику бессмысленно – это часть нашей игры”

Первая ракетка Франции Артур Фис прокомментировал поведение болельщиков на трибунах Ролан Гаррос во время его пятисетового поединка против испанца Жауме Мунара



– Сегодня, по ходу матча бывало, что вам приходилось обращаться к публике. Вы провоцировали соперника, ему это не нравилось. Что вы думаете о публике, которую некоторые считают недисциплинированной?

– Недисциплинированная? Жёсткое слово. Посмотрите на болельщиков на футбольных матчах или, скажем, в НБА или НФЛ – там атмосфера просто сумасшедшая. В теннисе публика, конечно, более сдержанная. Иногда бывает шумно, и это может раздражать соперника. Но такова жизнь. У вас нет выбора.

Вот я ездил в Бразилию, играл с Фонсекой и не жаловался на болельщиков. У вас нет выбора. В Австралии ты играешь против австралийцев, в Нью-Йорке против американцев. Люди могут кричать на тебя три-четыре часа подряд. Что с этим поделать? Ничего. Жаловаться на публику бессмысленно – это часть нашей игры. Я считаю, что французская публика – одна из лучших, если не лучшая. И это просто факт.

Отметим, что Жауме Мунар на послематчевой пресс-конференции раскритиковал Артура Фиса и французскую публику, назвав происходящее на трибунах “настоящим цирком”.



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