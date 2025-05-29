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Футбол

Милан прекратил сотрудничество со своим главным тренером

Милан прекратил сотрудничество со своим главным тренером

    • "Милан" официально подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сержиу Консейсау.

    "Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его команду за их преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев.

    "Милан" прощается с тренером, который выиграл 50-й трофей в истории клуба, желая ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении клуба.

    Консейсау возглавил "росонери" в декабре 2024 года. За это время "Милан" выиграл Суперкубок Италии. А в Серии А в сезоне 2024/25 команда финишировала на восьмом месте.

    www.ua-football.com

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