Милан прекратил сотрудничество со своим главным тренером

"Милан" официально подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сержиу Консейсау.

"Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его команду за их преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные во время руководства первой командой в течение последних нескольких месяцев.

"Милан" прощается с тренером, который выиграл 50-й трофей в истории клуба, желая ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении клуба.