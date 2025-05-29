Сайнс: Достижения Алекса Палоу заслуживают восхищения

В минувшее воскресенье Алекс Палоу, трёхкратный чемпион IndyCar, добавил к своим достижениям победу в классической гонке Indy 500. В своё время, когда Карлос Сайнс ещё занимался картингом, ему часто доводилось соперничать с Палоу, и сегодня испанского гонщика Williams спросили, по силам ли Алексу выступать в Формуле 1.

«Безусловно. Думаю, любому, кто способен выиграть Indy 500, нужно в какой-то момент дать шанс показать, что он может за рулём машины Формулы 1, – убеждён Сайнс. – И если он окажется быстрым, его нужно пригласить в чемпионат мира. Я всегда очень высоко оценивал Алекса, потому что был его напарником в картинговой команде, и он был очень быстрым.

Впрочем, если честно, то, чего он добился в Америке, заслуживает восхищения. Чтобы доминировать так, как это удаётся ему, надо быть очень хорошим профессионалом. И хотя Формула 1 – совершенно другая автоспортивная дисциплина, другой мир, я не испытываю к Алексу ничего, кроме уважения».

После гонки в Монако Алекс Вурц, несколько лет назад основавший компанию Wurz Design, которая занимается проектированием гоночных трасс, предложил три идеи, реализация которых поможет изменить к лучшему ситуацию с обгонами на узком городском кольце.

Вот что по этому поводу думает Карлос: «Он предложил внести три небольших изменения. Одно из них состояло в том, чтобы шикану на выходе из туннеля перенести несколько дальше, другое предполагает расширить трассу в шпильке Loews (ныне Fairmont), а третье – сделать немного более крутым вход в поворот Rascasse.

Моё мнение такое: это поможет улучшить ситуацию, но максимум процентов на пять, а то и меньше. Полагаю, всё равно можно будет расположить машину посреди трассы, сбросить скорость до 30 км/ч, и тебя всё равно никто не обгонит.

Если трасса будет шире, придётся действовать как-то более хитро, более внимательно смотреть в зеркала заднего вида, если кто-то попытается занять внутреннюю траекторию. Но машины настолько широкие, что можно ехать сколь угодно медленно – соперники всё равно не смогут тебя опередить.

Именно поэтому мы ехали на четыре или пять секунд медленнее. В общем, при небольших изменениях таким же будет и эффект. Думаю, надо придумать что-то более существенное… Я считаю, что надо организовать диалог между гонщиками, после чего передать наши предложения FOM и FIA.

Полагаю, никто лучше гонщиков, которые пилотируют эти машины, не осознаёт, насколько легко манипулировать результатами гонки, оборонять свою позицию и ехать при этом на 3-4 секунды медленнее, но всё равно занять то же самое место. Поэтому ради пользы общего дела надо всем собраться и прикинуть, опираясь на здравый смысл, каким может быть наиболее простое решение…

Понятно, что FIA и FOM предпочли ввести правило двух пит-стопов, и понятно, что оно не сработало, по крайней мере в середине пелотона. Хотя лично я всегда приветствую какие-то новые идеи и разного рода эксперименты, чтобы посмотреть, в какой мере они могут сработать. Но мне кажется, все только выиграют, если к процессу выработки решений привлечь гонщиков…»

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