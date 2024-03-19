С 5 по 7 апреля состоится «МоторспортЭкспо 2024»

С 5-7 апреля в Москве пройдёт единственная в стране выставка гоночной индустрии «МоторспортЭкспо». Быстрейшая техника, новые бренды, мотофристайл, кастом и тюнинг, а также весь цвет российского гоночного мира будут ждать гостей в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Вся красота гоночного мира

На выставке «МоторспортЭкспо 2024» вы окажетесь в эпицентре гоночной жизни: самые именитые гонщики России, самые известные гоночные команды, быстрейшая техника, новые дисциплины и гоночные серии.

Гости смогут вживую пообщаться с именитыми спортсменами: поучаствовать в public talk с пилотами Russian Drift Series, сделать фото с Алексеем Колесниковым, сфотографироваться с Анастасией Нифонтовой, познакомиться с рекордсменами национального фестиваля скорости «Жигулевская миля», открыть для себя возможности ЦТВС Москва и записаться на первые занятия, а также увидеть мотофристайл мирового уровня от именитых спортсменов.

Те, без кого не будет гонок

Традиционно на выставке «МоторспортЭкспо» производители и дилеры представляют свои новинки и самые лучшие модели техники, специальной экипировки, масел, элементов тюнинга и сопутствующих товаров: Aimol, BSE Russia, Koshine, LAVR MOTOLINE, Maxima Racing Oil, Motorrika, MS-Marchal, Phiten, PROGASI, Racer, Ravenol, ROCKOT-MOTORS, SMK, SSSR, STAREZZI, Volume, XGZ, АНО «Гоночная команда МСК», НТК Нордоил и многие-многие другие.

Самое масштабное тюнинг шоу

«Кастом&Тюнинг Шоу» – это продолжение многолетней истории известного многим Moscow Custom&Tuning Show, которое пройдет уже в 17 раз. «Кастом&Тюнинг Шоу» объединит на одной площадке всех неравнодушных к технике.

Гостей ждут невероятные мотоциклы, машины и велосипеды, представленные в разных номинациях. Только лучшие проекты, заранее отобранные из тысяч заявок от мастеров и мастерских со всей страны – на ваших глазах будет твориться история современного кастомайзинга и зажигаться новые звезды мира тюнинга и предельных скоростей.

Праздник для всей семьи

Выставка «МоторспортЭкспо 2024» – это не только красивая статичная экспозиция и лучшие гонщики страны, но и настоящее шоу!

В рамках выставки вы увидите шоу мотофристайла, соревнования по велофристайлу, сможете попробовать себя в роли пилота на крутых гоночных симуляторах, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, а также побывать на еще четырех мероприятиях по одному билету: на выставках «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв» и «РЕактивный отдых».

Выставка пройдет при информационной поддержке радио ROCK FM, телеканала «Авто плюс», журналов «За рулем», «Колеса.ру», «5 колесо» и ГК «Мособлреклама».

Если вы влюблены в скорость, красивые машины и следите за победами российских гонщиков – выставка «МотороспортЭкспо» ждет вас 5 – 7 апреля 2024 в ЦВК «Экспоцентр».

Подробности на сайте https://motorsportexpo.ru/

Источник