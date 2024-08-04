Отмар Сафнауэр: Я ждал большего от Aston Martin

Бывший руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр прокомментировал результаты своей бывшей команды в первой половине сезона. По словам Отмара, у Aston Martin есть всё необходимое для того, чтобы войти в тройку лучших, но команда выступает ниже своих возможностей.

«Лоуренс Стролл создал всю необходимую инфраструктуру, чтобы команда вошла в число лидеров, – рассказал Отмар Сафнауэр в подкасте Джеймса Аллена. – Они наняли, и я был частью этого процесса, много первоклассных специалистов. За команду выступают хорошие гонщики – Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо. Я работал с ними обоими.

Но по какой-то причине, я не знаю по какой, поскольку не так близок к команде, они выступают ниже моих ожиданий. Возможности команды таковы, что они должны демонстрировать более высокие результаты, чем сейчас. В Сильверстоуне они вообще были шестой или седьмой командой по скорости.

Я ожидал, что Aston Martin будет бороться в первой тройке. Совершенно точно, что в первой четвёрке. Но они по какой-то причине далеки от таких позиций. Чтобы понять причину, нужно быть ближе к команде».

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