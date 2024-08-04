На Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются соревнования по боксу.
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024!
Александр выиграл поединок 1/2 финала в весовой категории до 80 кг. Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру разделенным решением судей (3:2).
На выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже отреагировал чемпион мира по версии WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик.
«Слава Богу!», – написал Усик в Инстаграме.
Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана.
ФОТО. Усик отреагировал на выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже