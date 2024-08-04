Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

На Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются соревнования по боксу.

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024!

Александр выиграл поединок 1/2 финала в весовой категории до 80 кг. Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру разделенным решением судей (3:2).

На выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже отреагировал чемпион мира по версии WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик.

«Слава Богу!», – написал Усик в Инстаграме.

Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана.

ФОТО. Усик отреагировал на выход Хижняка в золотой финал Олимпиады в Париже

sport.ua