Судаков: Клубы могут не отпустить нас на Олимпийские игры

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Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков сообщил, что клубы могут не отпустить своих игроков на Олимпийские игры-2024.

Соответствующее заявление игрок сделал в эфире на Ютуб-каналы УАФ.

«У нас есть проблема с этим. Если мы не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация на еврокубки, и нас могут не отпустить на Олимпиаду, потому что этот турнир не подпадает под УЕФА, и клуб просто банально может тебя не отпускать. Поэтому с этим есть вопросы, но все надеются и все хотят уехать на Олимпиаду», — сказал футболист.

Напомним, что благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21 Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе.

Футбольный турнир на Олимпийских играх-2024 в Франции будет проходить с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также состоятся в Бордо, Десин-Шарпье (близ Лиона), Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.

Накануне главный тренер олимпийской сборной Руслан Ротань сообщил, что УАФ разрабатывает стратегию решения проблемы вызова игроков.

champion.com.ua