Следить
Футбол

Почеттино — о матче Брайтона: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения

Маурисио высказался о главном тренере Брайтона

Почеттино - о матче Брайтона: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

    "Мне очень нравится его подход к игре. В "Брайтоне" он делает фантастические вещи. Безусловно, когда наступит момент, он будет иметь возможность оказаться на другой позиции, Роберто получит то, чего заслуживает".

    Читайте такжеБрайтон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    "Я буду рад его видеть, потому что у нас очень хорошие отношения", — добавил специалист.

    Напомним, что матч "Брайтон" — "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis