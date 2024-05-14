Почеттино — о матче Брайтона: Я буду рад видеть Де Дзерби, потому что у нас очень хорошие отношения

Маурисио высказался о главном тренере Брайтона

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Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о главном тренере "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

"Мне очень нравится его подход к игре. В "Брайтоне" он делает фантастические вещи. Безусловно, когда наступит момент, он будет иметь возможность оказаться на другой позиции, Роберто получит то, чего заслуживает".

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"Я буду рад его видеть, потому что у нас очень хорошие отношения", — добавил специалист.

Напомним, что матч "Брайтон" — "Челси" состоится 15 мая в 21:45 по киевскому времени.

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