Бавария хочет заполучить экс-тренера Шахтера

Руководство «Баварии» начал искать нового главного тренера.

Как утверждает FCBinside.com, первым в списке мюнхенцев стоит коуч «Байера» Хаби Алонсо, но в качестве «плана Б» клуб уже выбрал бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает в английском «Брайтоне».

Издание утверждает, что методы работы 44-летнего Де Дзерби очень импонируют спортивному директору «Баварии» Максу Эберлю. «Бавария» даже провела первые прямые контакты с Де Дзерби.

Напомним, ранее на Де Дзерби претендовал «Наполи».