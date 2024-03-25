Сыграет ли Цыганков в игре с Исландией: Ребров объяснил ситуацию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не дал четкий ответ на вопрос о том, сможет ли сыграть полузащитник Виктор Цыганков в финале плей-офф за выход на ЧЕ-2024 против Исландии.

Специалист заявил, что надеется, что Цыганков сыграет.

«Он тренируется несколько дней, завтра будем принимать решение, потому что он работает полноценно только два дня. Главное сейчас – его физические кондиции», – сказал Ребров.

Напомним, Цыганков из-за травмы колена не играл в матче против Боснии и Герцеговины.

Поединок состоится 26 марта.