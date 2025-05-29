“Это настоящий цирк”. Жауме Мунар раскритиковал соперника и французскую публику после поражения на Ролан Гаррос

Испанский теннисист критически высказался в адрес Артура Фиса, которому проиграл в пяти сетах, и местных болельщиков



“Послушайте, я буду очень откровенным. Я не имею ничего против, если они болеют за другого игрока. Я к этому привык и это меня не беспокоит. Абсолютным неуважением является то, что они не прекращают петь, кричать ерунду и постоянно прерывать игру, потому что это мешает ее нормальному течению. Они устраивают очень интересное шоу для зрителей, но не понимают, что мы выполняем свою работу. Это самая раздражительная и фанатичная публика в мире, флаг здесь слишком важен.

В Нью-Йорке и Австралии люди по-другому понимают спорт. Они могут много болеть и имеют чувство зрелищности, но никогда не проявляют неуважение к игрокам. В этом турнире людям нужно немного успокоиться, потому что это настоящий цирк”.

Также Мунар заявил, что сомневается в причине, по которой Фис вызвал на корт физио.

“Врач проверил его из-за якобы травмы спины, но я убежден, что он страдал от судорог. В таком случае ему не могли оказать помощь. Я не беспокоился из-за паузы, но ситуация была такой [как я сказал]. Если у тебя настоящая травма, ты не играешь пятый сет, как он.

Я страдал от судорог на протяжении всей своей карьеры, очень страдал из-за них и прекрасно знаю, как это работает. На некоторое время ты чувствуешь значительный спад. А когда уже не чувствуешь конкурентоспособности и считаешь матч проигранным, напряжение спадает, судороги немного ослабевают, и ты возвращаешься к своему уровню. Кроме того, я видел, как он пил рассол (сок из маринованных овощей) в последних сетах [который пьют при судорогах], так что понятно, что произошло”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua