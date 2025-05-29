Второй после Гретцки. Макдэвид находится в одном ассисте от сотни

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Макдэвид

Сегодня состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». После четырех сыгранных матчей со счетом 3:1 лидируют «нефтяники».

Лидирует в гонке бомбардиров также игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 24 очка: 5 голов и 19 результативных передач.

Всего в матчах плейоф канадский нападающий имеет уже 99 ассистов. Сделал он это за 89 игр. Только один игрок в карьере совершил 100 результативных передач в Кубке Стэнли меньше, чем за 125 матчей – Уэйн Гретцки. Сделал он это в 70-м поединке в плей-офф.

Коннор Макдэвид может стать 26-м игроком в истории НХЛ, кто будет иметь в своем активе 100 результативных передач.

sport.ua