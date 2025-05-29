Плей-офф за место в Лиге 1

Вторая игра (первая – 1:1)

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Метц 1:3

Гол: Тиа 57 – Юдоль 78, Туре 110, Эн 114

"Метц" подтвердил свое звание главных лифтеров Франции, в драматическом противостоянии пройдя "Реймс". Для "бордовых" это 6-й промоушен за 14 лет, и лишь трижды за этот отрезок они два сезона кряду они задерживались в элите больше, чем на один сезон.

Еще красивее эту историю сделали два выпускника и лидера "Метц" – Юдоль и Эн. Капитану Матье Юдоль позиция левого защитника не помешала сравнять счет в конце основного времени, первым ударом команды за всю игру. Просто в соло отплатил родной команде за доверие. Команде, которая продолжала с ним контракты несмотря на 4 (!) разрыва крестов.

А в экстра-таймах включился Готье Эн, тонкий оттянутый форвард. Который вернулся в родной клуб несмотря на то, что год назад зажигал (11+10) вместе с Гаэтаном Перреном в "Осере" в Лиге 2, и вместо игры в элите поехал добывать еще один промоушен, уже дома. И как он это сделал. Роскошной передачей пятой оставил в дураках всю оборону "Реймса", и ассистировал Альфе Туре на решающий гол. А через пару минут добавил шикарную закидушку за спину вратарю Диуфу метров с 35, поставив точку в игре.

Сама вторая игра была максимально нервной, малосодержательной и тактически простецкой. 4-4-2 на 4-4-2, никаких изысков. Зато все это способствовало дуэлям 1 в 1 по всему полю и вспышкам индивидуального мастерства, в которых Эйн и блистал. "Реймс" долго контролировал игру без мяча. Повел благодаря первому голу в карьере 18-летнего Тиа.

Но в итоге поплатился за трусость. Что привело к полной катастрофе. Теоретически "Реймс" мог бы оказаться в еврокубках, если бы смог сотворить сенсацию в финале Кубка Франции. В итоге вместо этого они будут играть в Лиге 2. Летняя распродажа на 50+ миллионов оказалась абсолютно фатальной, как и решения по тренерам.

Реймс: Диуф – Бута (Секине, 77), Окуму, Кипре, Акьеме (Санги, 105) – Ито, Гбане (Патрик, 77), Коне (Атангана, 65), Накамура – Диаките (Сиебатшо, 72), Тиа (Диакон, 65)

Метц: Си – Юдоль, Мбула, Сане, Куао (Колен, 103) – Бокеле (Гуйе, 71), Деменге (Туре, 63), Стамбули, ван ден Керкхоф (Диалло, 63) – Эн, Сабали

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