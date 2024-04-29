Без решения. Бой украинца Любомира Пинчука в США признан несостоявшимся

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Интересное шоу бокса прошло в Meadows Racetrack & Casino, Вашингтон, штат Пенсильвания, США.

В главном поединке вечера встретились украинский супертяж Любомир Пинчук (14-4-2, 8 КО) и американец Эндрю Саттерфилд (7-7-1,4 КО)

В бою победитель не был определен. Поединок был остановлен в стартовом раунде из-за столкновения головами, что привело к рассечению у американца. Зафиксирован официальный результат – без решения (NC 1/8)

В лимите первого среднего веса (до 69,9 кг) украинец Иван Данча (3–1, 3 КО) уступил досрочно американцу Джерому Бакстеру (4–0, 2 КО).

В 5-м раунде Данча оказался возле канатов под мощной атакой соперника, и рефери остановил бой, зафиксировав победу американца (ТКО 5/6).

sport.ua