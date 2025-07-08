Сиренко четырьмя словами объяснил, почему не состоится его бой с Новицким

Владислав Сиренко

Украинский боксер Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) объяснил, почему сорвался его бой против соотечественника Андрея Новицкого (15-0, 11 KO).

– Владислав, почему бой с Андреем Новицким отменен? Действительно травма соперника?

– Это бокс – такое бывает.

– Распространяются новости и видео, что Новицкий не так давно на дне рождения тренера Анатолия Дудченко 29 июня чувствовал себя прекрасно. Что скажете?

– Да, что тут сказать? «Ломатель с улиц» сломался сам.

Зато Владислав Сиренко 19 июля будет драться против британца Соломона Дакреса (9-1, 3 КО).

sport.ua