Каспер Рууд – об уязвимости теннисистов перед запрещенными веществами: “Мы же не будем спрашивать у каждого ресторана, откуда у них еда”

Шестая ракетка мира Каспер Рууд высказался в защиту лидера мирового рейтинга Янника Синнера, который отбывает трёхмесячную дисквалификацию за положительный допинг-тест на клостебол.



В интервью AFP перед стартом на «Мастерсе» в Монте-Карло норвежец подчеркнул, что считает Синнера «абсолютно невиновным» и назвал произошедшее «вопиющим случаем неудачи».

«Я никогда не видел в Яннике человека, который стал бы сознательно жульничать или принимать допинг. Он просто оказался в ужасно неудачной ситуации», – сказал Рууд, напомнив, что Синнер объяснил попадание запрещённого вещества в организм через массаж с использованием заражённого крема.

Рууд также отметил, что теннисисты особенно уязвимы к подобным инцидентам из-за постоянных переездов, контакта с различной пищей и людьми по всему миру.

«Невозможно всё контролировать. Мы же не будем спрашивать у каждого ресторана, откуда у них еда», — отметил он.

Тем не менее, норвежец признал, что сразу два допинговых дела – у Синнера и у Иги Швёнтек – не лучшим образом сказываются на имидже тенниса.

«Тем не менее, если вникнуть глубже, то становится ясно: оба случая – следствие неудачного стечения обстоятельств, а не умысла», – заключил он.

btu.org.ua