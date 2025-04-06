Пастрняк набрал пять очков за игру и вошел в историю Бостона

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Пастрняк

28-летний чешский нападающий «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк в матче против «Каролины Гаррикейнс» отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Набранные очки в этом матче позволили чешскому хоккеисту стать пятым игроком «Бостона» в истории, который 3 сезона подряд набирает 90+ очков. До него это удавалось Филу Эспозито (7), Бобби Орру (6), Рику Миддлтону (5) и Барри Педерсону (3).

Также чех сравнялся с Риком Миддлтоном (5) по количеству сезонов с 40+ заброшенными шайбами. Больше таких сезонов только у Фила Эспозито (7).

Хет-трик Пастрняка стал уже 19-м в его заокеанской карьере.

«Бостон» победил «Каролину» со счетом 5:1.

sport.ua