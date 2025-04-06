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Футбол

Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений

Повторил достижения Роналдо. Бразильский вингер поделился комментарием о повторении достижений

    • Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор опубликовал сообщение в Instagram, в котором поделился радостной новостью.

    Он смог забить столько, сколько его кумир – бразилец Роналдо.

    "Особый день. Честь забить те же голы, что и мой кумир – мы два бразильца с наибольшим количеством голов в истории этого клуба. Я пришел сюда ребенком, и меня научили идти к своей цели. Спасибо за подсказки, @ronaldo, ФЕНОМЕНОН R9️⃣!"

    Также бразилец вспомнил следующую игру мадридского "Реала":

    "Но Мадрид никогда не СДАЕТСЯ! Увидимся в Лондоне".

    www.ua-football.com

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