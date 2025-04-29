Тренер сборной Украины: «Они умеют забивать буллиты. Нужно не выдумывать»

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Олег Шафаренко, помощник наставника сборной Украины по хоккею Дмитрия Христича, оценил победу команды над Италией в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Очень важно было победить, взять 2 очка. Это для ребят достижение, потому что когда ты побеждаешь такие сильные команды, силы приходят сами, уверенность в себе. Очень сильно отыграл вратарь итальянцев, он играет в Швейцарии, но надо совершенствоваться и уметь забивать таким голкиперам. Очень крепкая и скоростная команда против нас играла. Довольны этой победой».

«Серия буллитов? Это индивидуальное мастерство. Пробивали те же ребята, что и против Великобритании, мы в них верим. Это вопрос психологии. Они умеют забрасывать буллиты, поэтому нужно настраиваться на них, не придумывать».

«Надо делать свои финты, которые отработали на тренировках, тогда будет польза», – сказал Шафаренко

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

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sport.ua