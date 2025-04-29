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Футбол

Еще два европейских гранда интересуются центрбеком Барселоны

Еще два европейских гранда интересуются центрбеком Барселоны

    • Защитник "Барселоны" Рональд Араухо может сменить клуб этим летом, несмотря на недавнее продление контракта до 2031 года.

    После сообщений о возобновлении интереса к игроку со стороны мюнхенской "Баварии", издание Sport также отмечает, что туринский "Ювентус" и лондонский "Челси" также заинтересованы в подписании центрального защитника.

    Как и "Бавария", эти клубы также проявляют интерес к Дину Хейсену из "Борнмута", однако Араухо рассматривается как альтернативный вариант.

    Рональд в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

    www.ua-football.com

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