На Гран При Японии Айзек Хаджар заработал первые очки в Формуле 1, финишировав восьмым. Его новый напарник по команде Racing Bulls Лиам Лоусон закончил гонку семнадцатым, что стало для него худшим результатом в сезоне.

Айзек Хаджар (8-й): «Это была долгая и изнурительная гонка, но сегодня я сделал всё, что в моих силах. Я считаю, что мы идеально провели гонку, так что отличная работа команды. Восьмое место было целью на сегодня, поскольку Льюис Хэмилтон находился вне досягаемости.

Мы сделали всё возможно ради повышения скорости, поэтому результат заслуженный, а не следствие проблем у соперников. Я не могу быть более счастлив, ведь я заработал свои первые очки в Формуле 1 в Сузуке после такого уик-энда. Мне комфортно в машине, и я думаю, что она хорошо мне подходит. Сегодня практически не было деградации резины, поэтому я всю дистанцию атаковал изо всех сил.

Сейчас уже все мысли о гонке в Бахрейне на следующей неделе. Сегодняшний результат придаёт уверенности, и я думаю, что и на следующем этапе мы сможем побороться».

Лиам Лоусон (17-й): «Во-первых, отличное выступление Айзека. Он отлично поработал и заработал первые очки в Формуле 1.

Что касается меня, то старт получился сложным, как и первый круг. Я слишком широко заехал в тринадцатый поворот, а затем просто ехал в «поезде» из других машин. Было сложно обгонять, но я думаю, что результат мог быть кардинально другим, учитывая стартовую позицию.

В этот уик-энд были и позитивные моменты. В целом, машина хорошо управляется, но мне нужно время, чтобы к ней привыкнуть. В целом, последние несколько недель и месяцев оказались сумасшедшими, и я просто хочу войти в ритм и гоняться. На следующей неделе трасса другого типа, на которой мы продолжим прогрессировать».

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