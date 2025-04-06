Даниэль ДЮБУА: «Он должен победить. Готов и настроен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

5 апреля на арене «Co–Op Live Arena» в Манчестере (Англия) состоится вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием станет интригующий поединок в супертяжелом весе – на ринг выйдут британец Джо Джойс (16–3, 15 КО) и представитель Хорватии Филип Хргович (17–1, 14 КО).

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа дал прогноз на этот бой.

«Хргович должен победить. У этого парня хороший стиль. Он восстановился после последнего боя. Сможет ли Джойс его побить? Интересно в каком состоянии сейчас Хргович. Филипп говорил, что готов и настроен», – сказал Дюбуа.

Дюбуа за карьеру дрался с двумя боксерами. Проиграл нокаутом от Джойса и досрочно остановил Хрговича.

sport.ua