Главный тренер Челси планирует летом работать над подписанием голкипера

"Челси" серьезно рассматривает вариант с подписанием нового вратаря. Об этом сообщает Николо Скира.

Сейчас у "пенсионеров" уже есть несколько голкиперов, которые подписали с ними контракты. Однако ни один из них не убедил главного тренера Энцо Мареску. Поэтому наставник этим летом планирует работать над подписанием нового голкипера.

В последнее время у “Челси” нет основного вратаря. Мареска меняет Роберта Санчеса и Филиппа Йоргенсена на позиции первого номера. Также иногда в заявку на матчи попадают Маркус Беттинелли и Лукас Бергстрем.

В текущем сезоне АПЛ "пенсионеры" пропустили 37 голов в 30 матчах. Это четвертый показатель в АПЛ после “Арсенала” (26), “Ливерпуля” (27) и “Кристал Пэлас” (35). Также 37 голов пропустил "Ноттингем Форест", но сыграл на один матч больше.

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