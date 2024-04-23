Красивая история: отец и сын сыграли за одну команду в Серии С

Фото: ФК Мессина

Произошел редкий случай в итальянской Серии С, где отец и сын вместе сыграли за клуб Мессина. 42-летний вратарь Эрманно Фумагалли делил поле со своим 18-летним сыном Якопо.

В матче 37 тура Мессина принимала команду Потенца. Для юноши это стала дебютная игра.

Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

</

Напомним, во вторник, 23 апреля Ювентус и Лацио определят первого финалиста Кубка Италии. В другой паре Фиорентина— Аталанта ответный матч состоится в Бергамо в среду, 24 апреля.

Скудетто с двойным утешением: Интер впервые в истории оформил чемпионство в дерби против Милана

champion.com.ua