Красивая история: отец и сын сыграли за одну команду в Серии С

Фото: ФК Мессина
Произошел редкий случай в итальянской Серии С, где отец и сын вместе сыграли за клуб Мессина. 42-летний вратарь Эрманно Фумагалли делил поле со своим 18-летним сыном Якопо.
В матче 37 тура Мессина принимала команду Потенца. Для юноши это стала дебютная игра.
Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.
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Напомним, во вторник, 23 апреля Ювентус и Лацио определят первого финалиста Кубка Италии. В другой паре Фиорентина— Аталанта ответный матч состоится в Бергамо в среду, 24 апреля.